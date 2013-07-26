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لمَ تستعرض ميريام فارس إكسسواراتها على Instagram؟

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لمَ تستعرض ميريام فارس إكسسواراتها على Instagram؟ لمَ تستعرض ميريام فارس إكسسواراتها على Instagram؟

ميريام فارس، كغيرها من الفنانات، تهوى التواصل مع جمهورها عبر حسابها على الـInstagram. فتعرض صورها في مناسبات مختلفة، منها حفلاتها ومنها رحلاتها ومنها مشاريعها الخاصة مع رفيقاتها... وبالإضافة الى هذه الصور، التي تعتبر طبيعية جداً ومتداولة على حسابات النجمات، نلحظ انتشار صور لإكسسوارات ميريام على حسابها الخاص. فهي لا تبخل على جمهورها بعرض صور للقطع التي تتزيّن بها، ولا تتردد في استشارتهم وسؤالهم عما إذا أعجبتهم هذه القطعة أم لم تعجبهم، فيتفاعل معها القراء من كل أنحاء العالم، منهم بشكل إيجابي ومنهم بشكل سلبي، مُحرج في بعض الأحيان.
فهل تستعرض ميريام إكسسواراتها على Instagram بهدف التفاخر بها أم هي فعلاً تهوى مشاركة جمهورها والأخذ برأيهم؟

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سيدتي