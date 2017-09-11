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«حقوق إنسان» البرلمان: تقرير «رايتس ووتش» يحوي مغالطات.. ونواياه سياسية

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«حقوق إنسان» البرلمان: تقرير «رايتس ووتش» يحوي مغالطات.. ونواياه سياسية «حقوق إنسان» البرلمان: تقرير «رايتس ووتش» يحوي مغالطات.. ونواياه سياسية

التحرير

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قالت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن احتوى على مغالطات وتشويه، ويعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفيتها سياسية أكثر من حرصها على مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحقيقي، فضلا عن كونه يحمل تدخلاً صريحًا في شأن السلطات المصرية كافة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.

وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته عقب انتهاء اجتماعها اليوم بحضور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة ليلى بهاء الدين، مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تقرير المنظمة يحمل تحريضًا واضحًا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدولة المصرية في المحافل الدولية.

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وتابعت اللجنة: «لهجة التقرير تؤكد بما لا شك فيه على ما ترمى إليه بعض القوى التي تقف خلف المنظمة، والتي وقفت وساندت جماعة الإخوان على الاستيلاء على حكم مصر، وما زالت تسعى للوقوف خلفهم بعد أن لفظتهم جموع الشعب المصري، وإزاحتهم من على قمة السلطة، وهو الأمر الذي دعا من يقفون خلف تلك المنظمات لاستخدام مثل هذه التقارير من فترة لأخرى في محاولات مستمرة لإعادتهم للحياة السياسية».

وطالبت اللجنة أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئات المستقلة الأخرى كالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بتصحيح الصورة وتوضيح أوضاع حقوق الإنسان الحقيقة بمصر للخارج.

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التحرير

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