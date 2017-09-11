فيديو توضيحي.. كيف وقع حادث العريش الإرهابي؟

كتب – محمود السعيد:

ينشر "مصراوي" فيديو توضيحي؛ يشرح كيف وقع حادث العريش الإرهابي، اليوم الإثنين، الذي أسفر عن استشهاد 18 من قوات الشرطة بعد استهداف إرهابيين لأربع سيارات شرطة بمنطقة بئر العبد، حسب مصادر أمنية.

وأعلنت صفحات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، مسئولية التنظيم عن الهجوم.

وأكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أن رجال الشرطة يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة، وأنه سقط في سبيل الواجب شهداء ومصابون وهم من الأبطال، وضربوا المثل والقدوة في التضحية والفداء.