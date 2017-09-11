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أطباء وحدة صحية في القليوبية يغلقونها بـ«الضبة والمفتاح» (صور)

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فوجئ طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، فى أثناء مروره على الوحدة الصحية بمساكن أبو زعبل مساء اليوم الاثنين بغياب الطاقم الطبي بالكامل والعمال ووجدها مغلقة بالأقفال.

وقال نائب رئيس المدينة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه فوجئ خلال جولته بفترة النوبتجية المسائية بالوحدة الصحية، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بعدم تواجد أحد نهائيًا سواء الطاقم الطبي أو العمال.

وأشار طلال إلى أنه قام بتحرير مذكرة بالحالة تمهيدًا لرفعها إلى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، لاتخاذ اللازم قانونًا تجاه الواقعة.

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