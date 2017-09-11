أحمد موسى: التخطيط لأحداث 11 سبتمبر تم في قطر

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر كان لها دورًا في أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، حسب تقارير أمريكية، حيث أنها كانت تستضيف خالد شيخ محمد، الرجل الثالث في تنظيم القاعدة، والمُخطط للهجمات، وكان في حماية عبد الله بن خالد، وزير الأوقاف القطري آنذاك.

قال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، «التخطيط لأحداث 11 سبتمبر تم من داخل قطر»، مستشهدًا بمقابلة أجراها الإعلامي يسري فودة، مع «شيخ محمد»، عقب الأحداث، وذكر خلالها أنه العقل المدبر والمُخطط للهجمات.

أضاف: «القطريون لهم دور تخريبي في أحداث 11 سبتمبر.. هل أمريكا مستعدة أن تواجه قطر بذلك؟ كما أن (الجزيرة) دائمًا ما كانت تحتفي بأسامة بن لادن، وبالتنظيم، فضلًا عن الفيديوهات الحصرية التي كانت تذيعها القناة لبيانات بن لادن».

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تابع: «الجزيرة كانت منبرًا رئيسيًا لزرع الإرهاب وتوجيه الإرهابيين في العالم من خلال معلومات يذكرها بن لادن في شفرات لا يفهمها إلا مناصري التنظيم في كل أنحاء العالم».