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فاطمة ناعوت توضح حقيقة زواج ابنتها من رجل غير مسلم

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فاطمة ناعوت توضح حقيقة زواج ابنتها من رجل غير مسلم فاطمة ناعوت توضح حقيقة زواج ابنتها من رجل غير مسلم

التحرير

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نفت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول موافقتها على زواج ابنتها من رجل غير مسلم، مؤكدة أن الخبر عار تمامًا من الصحة.

وأضافت، لـ"التحرير"، أنه ليس لديها بنات من الأساس حتى توافق أو ترفض، وما أثير في ذلك الأمر إشاعة لتشويها فى المجتمع.

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وكانت الكاتبة فاطمة ناعوت، ردت في حوار مع برنامج "سيداتي آنساتي"، المذاع على فضائية "دريم"، على سؤال ما إذا كانت توافق على زواج ابنتها من غير المسلم قائلة: "أنا مع حرية العقل، وأولادنا ليسوا ملكًا لنا، ولا يجب أن نفرض عليهم شيء".

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التحرير

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