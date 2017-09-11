إخماد حريق محدود بمسرح السلام في القاهرة
إخماد حريق محدود بمسرح السلام في القاهرة
09:16 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
مسرح السلام
كتب - علاء عمران:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمسرح السلام بشارع قصر العيني بوسط القاهرة.
غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مسرح السلام بوسط القاهرة، ودفع اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 3 سيارات إطفاء.
تمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتبين نشوبه بجهاز تكييف.
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