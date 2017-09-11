وفاة ثمانية وفقدان شخص بعد موجة فيضانات في توسكانا بإيطاليا

روما - (د ب أ)

لقي ثمانية اشخاص حتفهم ومازال هناك شخص واحد في عداد المفقودين عقب موجة العواصف الشديدة التي ضربت مدينة ليفورنو الساحلية بإقليم توسكانا الإيطالي مطلع هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الحماية المدنية الايطالية أن آخر جثة تم انتشالها كانت لسيدة.

وطبقا لتقارير صحفية فان الجثة لامرأة، 34 عاما، جرفها سيل دمر منزلها ليلة أول أمس. كما جرفت المياه زوجها أيضا إلا أنه تم العثور عليه أمس الأحد على قيد الحياة.

ومن بين الضحايا الآخرين للفيضانات، طفل (أربعة اعوام) ووالديه وجده.

وقال فيليبو نوجارين عمدة ليفورنو إن حوالى 220 منزلا مازالت بدون كهرباء، بعدما كان عددها أمس 2700 منزل.

وأضاف نوجارين فى رسالة على فيسبوك "مع الجهود المضنية والحزن تحاول المدينة التعافي ".

وفي روما، تسببت الأمطار في تعطل حركة وسائل النقل العام وغمرت العديد من الشوارع، ولكنها قوبلت بالترحيب بعد صيف جاف كاد أن يؤدي إلى أزمة مياه في العاصمة الإيطالية.