واشنطن تدين هجوم العريش وتؤكد دعمها لمصر فى حربها ضد الإرهاب
واشنطن تدين هجوم العريش وتؤكد دعمها لمصر فى حربها ضد الإرهاب
09:14 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
هيذر نويرت
واشنطن - (أ ش أ)
أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الإثنين قافلة أمنية بالعريش مما اسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة.
وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم قافلة أمنية في مصر وأسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة وإصابة أخرين".
وأعربت نويرت عن خالص التعازي لأسر الضحايا وأصدقائهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع مصر في حربها ضد الإرهاب.
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