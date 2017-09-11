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واشنطن تدين هجوم العريش وتؤكد دعمها لمصر فى حربها ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

واشنطن تدين هجوم العريش وتؤكد دعمها لمصر فى حربها ضد الإرهاب

09:14 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

واشنطن تدين هجوم العريش وتؤكد دعمها لمصر فى حربها ضد الإرهاب

هيذر نويرت

واشنطن - (أ ش أ)

أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الإثنين قافلة أمنية بالعريش مما اسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة.

‏ وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم قافلة أمنية في ⁧‫⁩ وأسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة وإصابة أخرين".

وأعربت نويرت عن خالص التعازي لأسر الضحايا وأصدقائهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع ‫مصر في حربها ضد الإرهاب.

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مصراوي Masrawy

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