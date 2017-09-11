مصرع شخص في انقلاب شاحنة مواد بترولية بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، في انقلاب شاحنة نقل مواد بترولية على طريق "الخارجة - أسيوط" بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير الأمن اللواء عبد الرحمن شحاتة إخطارًا بالحادث الذي وقع في منطقة الكيلو 175 على طريق "الخارجة - أسيوط"، ما أسفر عن مصرع "فهيم علي صلاح"، مقيم بحي الصفا في مدينة الخارجة.

جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل جثمان المتوفي إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.​