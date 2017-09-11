مصرع شخص في انقلاب شاحنة مواد بترولية بالوادي الجديد
مصرع شخص في انقلاب شاحنة مواد بترولية بالوادي الجديد
09:22 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
ارشيفية
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، في انقلاب شاحنة نقل مواد بترولية على طريق "الخارجة - أسيوط" بمحافظة الوادي الجديد.
تلقى مدير الأمن اللواء عبد الرحمن شحاتة إخطارًا بالحادث الذي وقع في منطقة الكيلو 175 على طريق "الخارجة - أسيوط"، ما أسفر عن مصرع "فهيم علي صلاح"، مقيم بحي الصفا في مدينة الخارجة.
جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل جثمان المتوفي إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وفاة ضابط شرطة أثناء خدمته في الوادي الجديد
-
بالصور.. الوادي الجديد تبدأ استبدال أشجار الزينة بالنخيل
-
بالصور.. في الوادي الجديد: "جمعيات" و"سُلف" لشراء الزي المدرسي
-
إنشاء مقر للقوافل الطبية ومستشفى ميداني بباريس الوادي الجديد
إعلان
إعلان