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تدشين حملة مجانية للكشف عن مصابي فيروس سي في الإسكندرية

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تدشين حملة مجانية للكشف عن مصابي فيروس سي في الإسكندرية تدشين حملة مجانية للكشف عن مصابي فيروس سي في الإسكندرية

التحرير

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كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالبدء الفوري في عمل مسح طبي شامل وحملات فحص لمواطنين فوق سن ١٨ سنة، للكشف عن فيروس سي بالمجان.

وعقد المحافظ اجتماعا مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ حملة "الإسكندرية خالية من فيروس سي"، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد، وممثلي شركة فاركو وسوميد للأدوية، وذلك لمناقشة آليات العمل والمخطط الزمني للبدء الفوري في الحملة.

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وشدد سلطان في بيان له اليوم الاثنين على توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة لأخذ العينات في جميع المراكز الثابتة والمتحركة والمنتشرة على مستوى المحافظة، منوها إلى تسريع وتسهيل كافة إجراءات صرف العلاج للحالات الإيجابية في التحاليل.

وأضاف أنه في حالة الكشف عن وجود إصابة بالفيروس، سيتم توجه المريض إلى مراكز علاج فيروس سي التابعة لمديرية الصحة، لصرف العلاج خلال مدة ٢١ يوم، مشيرًا إلى أن هناك ٤ مراكز للعلاج منتشرة متواجدة بمستشفى الحميات، ومستشفى القباري ومستشفى شرق المدينة ومستشفى جمال عبد الناصر.

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التحرير

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