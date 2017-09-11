وزير النقل: انتهينا من تصميمات مشروع «القطار المكهرب»

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كتب – إسلام عبدالخالق

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، عن الانتهاء من الخطوات الأولية - التصميمات والدراسات النهائية ومعاينة خط السير- لمشروع «القطار المكهرب»، والذي بلغت تكلفته 1.2 مليار دولار.

وأشار الوزير، خلال لقائه اليوم الاثنين بأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذي حضره المحافظ اللواء خالد سعيد، إلى أن مشروع القطار الجديد سيخدم المؤسسات الصناعية والتجارية، ويوفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى تخفيف الأحمال على الطرق، ما يؤدي للحد من نزيف الحوادث والقضاء على الاختناقات والتكدس المروري.

وشدد عرفات على ضرورة الاهتمام بالطرق ورفع كفاءتها باعتبارها العامل الرئيسي لفتح شرايين التنمية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن، منوهًا إلى أن مرفق السكك الحديدية يُعد الضمانة الأساسية للتنمية المستدامة.

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من جانبه، قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن مدينة العاشر من رمضان تُعد واحدة من أكبر قلاع الصناعة بمصر، حيث تضم أكثر من 2400 مصنع، وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة، مطالبًا بضرورة العمل على استغلال المساحات الشاسعة بالمدينة لإقامة تجمعات سكنية ومصانع لدفع عجلة التنمية والبناء، الأمر الذي يتطلب توفير البنية التحتية من مرافق ووسائل نقل مختلفة ومتطورة توفر الوقت والجهد وتسهل نقل البضائع وتيسر الحركة لتشحيع الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وحضر اللقاء، الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، وعدد من المستثمرين لبحث ومناقشة مشكلات المستثمرين فيما يخص قطاع النقل من وإلى مدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض خطوات تنفيذ مشروع "القطار المكهرب" من مدينة السلام إلى العاشر من رمضان.