محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 141 مدرسة بتكلفة 550 مليون جنيه

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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج عن الانتهاء من إنشاء 141 مدرسة بتكلفة تقدر بـ550 مليون بإجمالي 1840 فصلا، لافتا إلى أنه جارٍ إنشاء 177 مدرسة بتكلفة 593 مليون جنيه.

واجتمع المحافظ بالمجلس الإقليمى للتربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة استعدادات المحافظة للعام الدراسى الجديد 2017/2018، اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة.

وحضر الاجتماع لفيف من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة سوهاج، ومسؤولى مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال المحافظ في بيان له إنه تم رصد مبلغ 6 ملايين و236 ألف جنيه لأعمال الصيانة البسيطة لكافة مدارس المحافظة هذا العام، مشددًا على مسئولى مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية والوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد 2017/2018.

وأشار عبدالمنعم إلى أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة كلية التربية وقيادات التربية والتعليم لتقييم ومتابعة أداء العملية التعليمية على مستوى مدارس المحافظة.

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وقرر المحافظ تفعيل لجنة التظلمات هذا العام بمديرية التربية والتعليم لبحث شكاوى المعلمين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتطرق لمناقشة موقف البرامج والدورات التدريبية للمعلمين وما تم إنجازه في هذا الصدد.

كما تم عرض مجموعة من المبادرات خلال الاجتماع والتى تهدف لتطوير المنظومة التعليمية ومنها مبادرة "الأتوبيس الطائر"، ومشروع إصلاح منظومة التعليم، وبرنامج مقدم من الشركة المصرية للتدريب والتكنولوجيا.

وكلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بتخصيص مكتب داخل كل إدارة لخدمة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة برامج دمج ذوى الإعاقة.

ونوه إلى ضرورة تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب، وتوزيع الكتب المدرسية على الـ11 إدارة تعليمية بنواحي المحافظة، ومتابعة توزيعها على المدارس في المواعيد المحددة، وعدم ربط تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بالمناطق المحيطة بالمدارس وخلق متنفس طبيعي للطلاب والمواطنين وتيسير الحركة المرورية.