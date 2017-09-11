بالصور.. وزير النقل يستعرض تطورات مشروع "القطار المكهرب" بالعاشر من رمضان

الشرقية - فاطمة الديب:

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، على ضرورة الاهتمام بالطرق ورفع كفاءتها باعتبارها العامل الرئيسي لفتح شرايين التنمية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرًا إلى أن مرفق السكك الحديدية يُعد الضمانة الأساسية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، في حضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، وعددًا من المستثمرين، اليوم الإثنين، لبحث ومناقشة مشكلات المستثمرين فيما يخص قطاع النقل من وإلى مدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض خطوات تنفيذ مشروع "القطار المكهرب" من مدينة السلام إلى العاشر من رمضان.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الخطوات الأولية لتنفيذ مشروع "القطار المكهرب"، حيث تم الانتهاء من جميع التصميمات والدراسات النهائية ومعاينة خط السير، وذلك بتكلفة 1.2 مليار دولار، مؤكدًا أن القطار الجديد سيخدم المؤسسات الصناعية والتجارية، ويوفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى تخفيف الأحمال على الطرق، ما يؤدي للحد من نزيف الحوادث والقضاء على الاختناقات والتكدس المروري.

من جانبه، قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن مدينة العاشر من رمضان تُعد أكبر قلعة صناعية بمصر، حيث تضم أكثر من 2400 مصنع، وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة، مشددًا على ضرورة استغلال المساحات الشاسعة بالمدينة لإقامة تجمعات سكنية ومصانع؛ لدفع عجلة التنمية والبناء، الأمر الذي يتطلب توفير البنية التحتية من مرافق ووسائل نقل مختلفة ومتطورة توفر الوقت والجهد وتسهل نقل البضائع وتيسر الحركة لتشحيع الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب.​