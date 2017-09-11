الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 85

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، وفاة حاجة مصرية في الأراضى السعودية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 85 .

وقال الدكتور محمد شوقى نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفاة هي الحاجة سميرة إبراهيم سعد حميدة، تبلغ من العمر 82 عاما، تتبع حج القرعة، من محافظة القليوبية، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة .

شاهد أيضا

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.