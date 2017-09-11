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وزير النقل: بدء تنفيذ مشروع القطار المكهرب بـ1.2 مليار دولار

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وزير النقل: بدء تنفيذ مشروع القطار المكهرب بـ1.2 مليار دولار وزير النقل: بدء تنفيذ مشروع القطار المكهرب بـ1.2 مليار دولار

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه من الضروري الاهتمام بالطرق، ورفع كفاءتها أولاً بأول، باعتبارها العامل الرئيسي لفتح شرايين التنمية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن، لافتاً إلى أن مرفق السكك الحديدية يعد الضمانة الأساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير، في تصريخات خلال لقائه اليوم الإثنين، بأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ الخطوات الأولية لتنفيذ مشروع القطار المكهرب بعد الانتهاء من جميع التصميمات والدراسات النهائية ومعاينة خط السير، بتكلفة 1.2 مليار دولار، مؤكداً أن القطار الجديد سيخدم المؤسسات الصناعية والتجارية، ويوفر الوقت والجهد، ويعمل على تخفيف الأحمال على الطرق؛ ما يؤدي للحد من نزيف الحوادث والقضاء على الاختناقات والتكدس المروري.

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من جانبه، أوضح محافظ الشرقية أن مدينة العاشر من رمضان تعد أكبر قلعة صناعية بمصر، وتضم أكثر من 2400 مصنع، وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكداً ضرورة استغلال المساحات الشاسعة بالمدينة لإقامة تجمعات سكنية ومصانع لدفع عجلة التنمية والبناء؛ ما يتطلب توفير البنية التحتية من مرافق ووسائل نقل مختلفة ومتطورة، توفر الوقت والجهد، وتسهل نقل البضائع وتيسر الحركة لتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب؛ لتوفير حياة كريمة لهم.

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