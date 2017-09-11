أحمد موسى مهاجما كاتب سعودي: اللي يسيء لبلدي يتقطع لسانه (فيديو)

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هاجم الإعلامي أحمد موسى، الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد إعلان تأييده للانتقادات التي وجهتها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، للسلطات المصرية، وادعاؤها بممارسة «التعذيب» داخل السجون.

قال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، «خاشقجي كان ممنوعًا من الكتابة بأمر من السلطات السعودية، وسُمح له مرة أخرى منذ شهر تقريبًا، وعاد يتحدث عن بلدي بسوء، ومن يتحدث عن مصر بسوء يُقطع لسانه».

أضاف: «خاشقجي مؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، وأحد المؤيدين لتنظيم القاعدة الإرهابي»، مناشدًا الدكتور عواد العواد، وزير الإعلام السعودي، بأن ما يجري من «خاشقجي» لا يليق بالعلاقات بين البلدين.

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وكان جمال خاشقجي، أعرب من خلال حسابه على «تويتر» عن تأييده للانتقادات التي وجهتها «هيومن رايتس»، للسلطات المصرية، قائلًا: «ما يجري في مصر مؤلم، السكوت عنه غُبن، الدفاع عنه سقوط»، داعيا متابعيه إلى مطالعة تقرير المنظمة.