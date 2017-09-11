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محافظ الإسكندرية: توريد معدات «الإنتاج الحربي» لإنجاز الأعمال الخدمية

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محافظ الإسكندرية: توريد معدات «الإنتاج الحربي» لإنجاز الأعمال الخدمية محافظ الإسكندرية: توريد معدات «الإنتاج الحربي» لإنجاز الأعمال الخدمية

التحرير

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اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، مع ممثلي وزارة الإنتاج الحربي، لدراسة توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربي في مجالات توريدات المعدات الثقيلة وكذا التعاون في توريد الأجهزة والمعدات العامة التي تحتاجها المحافظة في جميع المجالات، وذلك في إطار رفع مستوى كفاءة الخدمات بالثغر.

وأكد سلطان، في بيان له، أن المحافظة حريصة في هذا البروتوكول على سرعة الإنجاز في الأعمال الخدمية المقدمة، ومراعاة جودة وكفاءة المنتجات المصنعة، وسعرها المناسب والالتزام بسرعة إسناد الأعمال وجودتها في التنفيذ وتوريد المعدات في موعدها المحدد، وكذا وجود شفافية في الأسعار المطرحة للمعدات، وذلك للوصول بالخدمة المقدمة للمواطن إلى الصورة التي يرتضيها الجميع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

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وأوضح المحافظ أن هذا البروتوكول هو استمرار للتعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربي، مقدما الشكر إلى الوزارة على مجهوداتها المستمرة في دعم المؤسسات الحكومية، ودورها المتميز في الإنجاز والإدارة.

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التحرير

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