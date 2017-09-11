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«دعم مصر»: مصر وجيشها وشرطتها وشعبها قادرون على هزيمة الإرهاب

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«دعم مصر»: مصر وجيشها وشرطتها وشعبها قادرون على هزيمة الإرهاب «دعم مصر»: مصر وجيشها وشرطتها وشعبها قادرون على هزيمة الإرهاب

التحرير

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‏‫أدان ائتلاف دعم برئاسة المهندس محمد السويدى، بشدة الحادث الإرهابى الذى وقع اليوم على طريق القنطرة - العريش وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال قوات الأمن وبعض المدنيين الأبرياء. وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف، أن مثل هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة تزيد مصر بجميع مؤسساتها، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة ومعهما الشعب المصرى العظيم إصراراً وعزيمة على هزيمة قوى الشر والإرهاب والظلام.

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وأضاف حسب الله، أنه يجب على الإرهابيين وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب أن يعوا جيدًا أن مصر بقيادتها وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم لن تركع أو تنكسر أبداً، وأن جيشها الباسل وشرطتها القوية وشعبها العظيم قادرون على هزيمة الإرهاب والإرهابيين وتطهير مصر كلها من هؤلاء الشياطين الخونة الذين أصبحوا «دمية» لدى بعض الدول التى تدعم وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها معربا عن خالص تعازيه لأسر شهداء الإرهاب الغادر متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين. 

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التحرير

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