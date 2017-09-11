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«دعم مصر» يقرر إجراء انتخابات رئيس الائتلاف مطلع أكتوبر المقبل

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«دعم مصر» يقرر إجراء انتخابات رئيس الائتلاف مطلع أكتوبر المقبل «دعم مصر» يقرر إجراء انتخابات رئيس الائتلاف مطلع أكتوبر المقبل

التحرير

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انتهي اجتماع الجمعية العمومية لائتلاف دعم منذ قليل، والمخصص للتصويت علي تعديلات لائحة الائتلاف الداخلية فيما يتعلق بزيادة عدد نواب رئيس الائتلاف، وتخصيص مقاعد بالمكتب السياسي للنواب من أعضاء الأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف؛ بهدف توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة فرصة أكبر للمرأة والشباب وتوسيع المشاركة في المكتب السياسي، علي أن يتم استكمال التصويت ظهر غدًا الثلاثاء وحتي الساعة السابعة.

وقرر الائتلاف خلال اجتماع اليوم، إجراء انتخابات رئيس الائتلاف، وأعضاء المكتب السياسي، بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، قبل بدء دور الانعقاد الثالث والمقرر في الشهر ذاته.

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يُشار إلي أن عضو مجلس النواب الراحل، اللواء سامح سيف اليزل، كان أول رئيس للائتلاف، قبل وفاته في 4 إبريل من العام الماضي، ليكمل بعده اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية الحالي، لمدة مؤقتة، لتجري انتخابات بعدها، في أكتوبر العام الماضي، ليتم اختيار النائب محمد السويدي بالتزكية من أعضاء الائتلاف، لشغل المنصب.

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