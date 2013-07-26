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روسيا تدعو إلى وقف دعم المتمردين المسلحين فى الكونغو الديمقراطية

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روسيا تدعو إلى وقف دعم المتمردين المسلحين فى الكونغو الديمقراطية روسيا تدعو إلى وقف دعم المتمردين المسلحين فى الكونغو الديمقراطية

دعا المبعوث الروسى لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين إلى وقف دعم المتمردين المسلحين فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومعالجة الأسباب الأساسية للخلاف الدائر هناك من خلال حل قضايا استغلال الموارد الطبيعية.

ونقل راديو "صوت روسيا" عن تشوركين اليوم الجمعة، قوله خلال مناقشات فى مجلس الأمن الدولى حول الموقف فى منطقة البحيرات العظمى الأفريقية، "ينبغى إيقاف أى دعم غير شرعى إلى الجماعات المسلحة فى الكونغو، وهناك حاجة ماسة إلى إصلاح شامل للقطاع الأمنى هناك، وعلى الجماعات المسلحة فى الكونغو أن تتحمل مسئولية حماية المدنيين لضمان السلامة الإقليمية للبلاد".

واندلعت شرارة الصراعات الطائفية شرق الكونغو بين المجموعات المسلحة، ومنها (إم 23) والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الديمقراطية المتحالفة وحركة "مايى مايى كاتا – كاتانج" والقوات الحكومية على الموارد الطبيعية، حيث إن تلك المنطقة غنية بمعدنى الذهب والقصدير ومعادن أخرى نادرة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن تلك الصراعات تسببت فى نزوح أكثر من نصف مليون مواطن كونغولى إلى خارج البلاد.

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مصر 365