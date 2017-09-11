قرار بإخلاء عقار آيل للسقوط في بني سويف (صور)

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عاين المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أحد العقارات بشارع مقبل بمدينة بني سويف بعد شكوى بعض المواطنين من حالة العقار وخطورته جراء تصدعات وشروخ طرأت عليه.

ورافق المحافظ مسؤولو إدارة التخطيط العمراني والإدارة الهندسية والإسكان والتضامن ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والشؤون القانونية ورئيس المدينة.

وأصدرت الإدارة الهندسية قرارًا بإخلاء السكان من العقار حفاظًا على سلامتهم كإجراء احترازي إلى حين الانتهاء من أعمال الترميم اللازمة، خاصة أن العقار صادر له قرار من مجلس الوزراء بأنه ضمن المباني ذات التراث المعماري المتميز بالمحافظة.

بدوره، أمر المحافظ بسرعة تنفيذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة لتحسين الوضع الهندسي وترميم المبنى على أن يكون تحت إشراف مديرية الإسكان وأساتذة من كلية الهندسة واستشاريين والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني لضمان فاعلية هذه الإجراءات.

وكلف حبيب السكرتير العام المساعد اللواء خميس أبو الفضل بالتواجد المستمر مع المختصين لسرعة تنفيذ التوجيهات والحلول اللازمة والعاجلة والمدروسة لهذه الواقعة، وإطلاعه أولا بأول على مستجدات الوضع لسرعة اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

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كما أمر المحافظ بتوفير أماكن إقامة بديلة ومناسبة للمتواجدين بالمبنى وصرف مساعدات مالية عاجلة لهم إلى حين الانتهاء من أعمال الترميم، وذلك من خلال كشف يتم إعداده بشكل عاجل عن طريق المعاينة والحصر على الطبيعة ويحتوى على العدد الفعلي المتواجد بالعقار وظروفهم الاجتماعية وغيرها من المعلومات المطلوبة في مثل هذه الظروف.

وشدد حبيب على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لوقف الرخصة المتسببة في هذه المشكلة، مؤكدًا أن الموضوع برمته قيد التحقيق بالنيابة العامة لتطبيق الإجراء القانوني المناسب على المخالفين طبقا لما سوف ينتهي إليه التحقيق.

وأفاد مدير الشؤون القانونية بأنه تم إخطار المستشار المحامي العام بالواقعة لاتخاذ شؤونه تجاه المخالفين، فضلا عن إخطار مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات التأمنية اللازمة لتنفيذ الإخلاء للحفاظ على سلامة المواطنين.