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بيان الدول الأربع: كلمة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان "مُضللة"

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مصراوي Masrawy

بيان الدول الأربع: كلمة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان "مُضللة"

08:41 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

وزير الخارجية القطري

كتب – محمد الصباغ:

أصدرت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر بيانًا مشتركًا أكدت فيه إن كلمة وزير خارجية قطر اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعكس نهج الدوحة في التضليل.

وتابعت الدول في البيان الذي نقلت قناة العربية أجزاء منه أن مزاعم قطر برغبتها في الحوار محاولة لتحسين صورتها دوليا، مضيفًا أن كلمة الوزير القطري لا تعبر عن نية صادقة للتعاطي إيجابيا مع الوساطات.

وجاء أيضًا: " كان أولى بوزير خارجية قطر إعلان التزام بلاده بوقف دعم الإرهاب".

وكان وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، في جنيف، إنه "رغم عمق الجرح الغائر الذي سببته الأزمة، والمستوى غير المسبوق للخطاب الدبلوماسي لدول الحصار، فإن دولة قطر تجدد تقديرها ودعمها للوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح". وقال "نحن مستعدون لبحث أي موضوع ما لم يمس السيادة".

وشدد الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الألمانية على أن "الدوافع الحقيقة لحصار قطر ليست مكافحة دعم الإرهاب، بل فرض الوصاية والتدخل في سيادة قطر وشؤونها الداخلية".

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مصراوي Masrawy

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