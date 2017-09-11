وزير إسرائيلي: يجب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني
وزير إسرائيلي: يجب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني
08:37 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس
غزة - (أ ش أ):
ناشد وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجميد أو تغيير أو إلغاء الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع إيران.
ونقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية عن كاتس قوله - خلال أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في هرتساليا، اليوم الإثنين، إن ملف الاتفاق النووي بين الدول العظمى وطهران يجب أن يكون الملف الرئيسي على طاولة مباحثات نتنياهو وترامب خلال زيارته الأولى المرتقبة للولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف أن الاتفاق يمهد لتملك إيران ترسانة نووية بالمستقبل القريب، بما يجعل إيران كوريا شمالية جديدة بالعالم، لذا يجب العمل فورًا من أجل إحباط مشاريع إيران النووية حتى لا يأسف العالم بالمستقبل.
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