"الدولية للطاقة الذرية" تطالب دمشق بتوضيح وضع مفاعل دير الزور النووي
"الدولية للطاقة الذرية" تطالب دمشق بتوضيح وضع مفاعل دير الزور النووي
08:35 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
يوكيو أمانو
فيينا - (أ ش أ):
طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو، اليوم الإثنين، السلطات السورية بتوضيح الوضع حول منشأة في دير الزور تم تدميرها منذ 10 سنوات.
وأضاف أمانو، أثناء اجتماع مجلس الإدارة في فيينا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الوكالة تعتقد أن المنشأة المُدمَرة منذ عام 2007 قرب دير الزور، كانت عبارة عن مفاعل نووي، ويجب على دمشق أن تبلغ الوكالة بتفاصيله وفقا لاتفاقية الضمانات.
وقال أمانو: "أجدد دعوتي إلى سوريا للتعاون مع الوكالة بشكل كامل حول جميع المسائل العالقة المرتبطة بدير الزور وأماكن أخرى"، لافتا إلى أنه على السلطات السورية الرد على هذه الدعوات.
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