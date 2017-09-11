إسرائيل تنصح رعاياه بعدم السفر إلى تركيا ودول غربية

غزة - (أ ش أ):

حذر مكتب مكافحة الإرهاب الإسرائيلي رعاياه من السفر إلى ‏بعض البلدان التي تتصاعد فيها مستويات التهديدات الإرهابية، ومن بينها ‏تركيا، وذلك مع اقتراب الأعياد اليهودية ومنها عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه).‏

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ونقلت صحيفة "يديعوت ‏أحرونوت" الإسرائيلية اليوم عن مكتب مكافحة الإرهاب في تقرير، قوله إن تحريض الجماعات ‏الإرهابية في العالم يبقى بالغًا في هذا الوقت لتنفيذ هجمات إرهابية، موضحًا أن من بين هذه الجماعات تنظيم داعش وجماعات ‏أخرى تسير على نفس نهجه.‏

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية قد تقع في الدول الغربية، مشيرًا ‏بشكل خاص إلى شمال وغرب أوروبا.‏

وأضاف أن المخاوف بحدوث هجمات إرهابية ‏تنبع من حرب البقاء التي يشنها التنظيم ضد الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.

‎ونصح المكتب الإسرائيليين بعدم السفر إلى ‏تركيا، وأنه يجب على من هم هناك بالفعل أن يغادروا البلد في أقرب وقت ‏ممكن، مشددا على ضرورة توخي الحذر عند السفر إلى تجمعات مدنية ‏مزدحمة تستهدفها الهجمات الإرهابية مثل المناطق السياحية، والاستادات الرياضية والمناطق الثقافية مثل المتاحف ومراكز التسوق ‏والفنادق والمطارات ودور العبادة، أو التواجد في أي فعاليات مزدحمة.‏