أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إسرائيل تنصح رعاياه بعدم السفر إلى تركيا ودول غربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إسرائيل تنصح رعاياه بعدم السفر إلى تركيا ودول غربية

08:29 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

إسرائيل تنصح رعاياه بعدم السفر إلى تركيا ودول غربية

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو

غزة - (أ ش أ):
حذر مكتب مكافحة الإرهاب الإسرائيلي رعاياه من السفر إلى ‏بعض البلدان التي تتصاعد فيها مستويات التهديدات الإرهابية، ومن بينها ‏تركيا، وذلك مع اقتراب الأعياد اليهودية ومنها عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه).‏

ونقلت صحيفة "يديعوت ‏أحرونوت" الإسرائيلية اليوم عن مكتب مكافحة الإرهاب في تقرير، قوله إن تحريض الجماعات ‏الإرهابية في العالم يبقى بالغًا في هذا الوقت لتنفيذ هجمات إرهابية، موضحًا أن من بين هذه الجماعات تنظيم داعش وجماعات ‏أخرى تسير على نفس نهجه.‏

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية قد تقع في الدول الغربية، مشيرًا ‏بشكل خاص إلى شمال وغرب أوروبا.‏

وأضاف أن المخاوف بحدوث هجمات إرهابية ‏تنبع من حرب البقاء التي يشنها التنظيم ضد الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.

‎ونصح المكتب الإسرائيليين بعدم السفر إلى ‏تركيا، وأنه يجب على من هم هناك بالفعل أن يغادروا البلد في أقرب وقت ‏ممكن، مشددا على ضرورة توخي الحذر عند السفر إلى تجمعات مدنية ‏مزدحمة تستهدفها الهجمات الإرهابية مثل المناطق السياحية، والاستادات الرياضية والمناطق الثقافية مثل المتاحف ومراكز التسوق ‏والفنادق والمطارات ودور العبادة، أو التواجد في أي فعاليات مزدحمة.‏

هذا المحتوى من

a47fd74b64.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير إسرائيلي: يجب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

    أخبار

  • تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين

    أخبار

  • تدمير مقر لتجمع قيادات "داعش" بالأنبار العراقية

    أخبار

  • مدع عام باريس: التهديد الإرهابي مستمر

    أخبار

إعلان

6277ed60de.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "