إسرائيل تنصح رعاياه بعدم السفر إلى تركيا ودول غربية
إسرائيل تنصح رعاياه بعدم السفر إلى تركيا ودول غربية
08:29 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو
غزة - (أ ش أ):
حذر مكتب مكافحة الإرهاب الإسرائيلي رعاياه من السفر إلى بعض البلدان التي تتصاعد فيها مستويات التهديدات الإرهابية، ومن بينها تركيا، وذلك مع اقتراب الأعياد اليهودية ومنها عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه).
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم عن مكتب مكافحة الإرهاب في تقرير، قوله إن تحريض الجماعات الإرهابية في العالم يبقى بالغًا في هذا الوقت لتنفيذ هجمات إرهابية، موضحًا أن من بين هذه الجماعات تنظيم داعش وجماعات أخرى تسير على نفس نهجه.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية قد تقع في الدول الغربية، مشيرًا بشكل خاص إلى شمال وغرب أوروبا.
وأضاف أن المخاوف بحدوث هجمات إرهابية تنبع من حرب البقاء التي يشنها التنظيم ضد الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ونصح المكتب الإسرائيليين بعدم السفر إلى تركيا، وأنه يجب على من هم هناك بالفعل أن يغادروا البلد في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة توخي الحذر عند السفر إلى تجمعات مدنية مزدحمة تستهدفها الهجمات الإرهابية مثل المناطق السياحية، والاستادات الرياضية والمناطق الثقافية مثل المتاحف ومراكز التسوق والفنادق والمطارات ودور العبادة، أو التواجد في أي فعاليات مزدحمة.
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