فتوى قضائية: لا يجوز إعفاء "كافتيريات عين شمس" المؤجرة من غرامات تأخير السداد

كتب – محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز إعفاء أصحاب الكافيتريات المؤجّرة بجامعة عين شمس من غرامات التأخير في سداد الإيجار، المنصوص عليها عقدًا، في ضوء الظروف التي مرت بها الجامعة من مظاهرات وأعمال شغب وسوء الحالة الاقتصادية.

وجاء إصدار الفتوى ردًا على الطلب المقدم للجمعية من رئيس جامعة عين شمس، الذي أكد فيه أن الجامعة أبرمت عقودًا مع عدد من المستأجرين للكافيتريات الكائنة بها، وتضمنت هذه العقود النص على أن يكون سداد القيمة الإيجارية المستحقة للجامعة شهريًا ومقدمًا وخلال الثلاثة أيام الأولى من كل شهر ميلادي، وفي حالة تأخر السداد في هذا الوقت تطبق غرامة تأخير مقدارها ألف جنيه مصري عن كل يوم تأخير بعد اليوم الثالث.

وأوضح الطلب أن الجامعة وقعت هذه الغرامات على مستأجري الكافيتريات لتأخّرهم في سداد القيمة الإيجارية المستحقة للجامعة عن الميعاد المقرر، فتقدم هؤلاء المستأجرون بطلبات إلى الجامعة للإعفاء من هذه الغرامات في ضوء الظروف التي مرت بها الجامعة من مظاهرات وأعمال شغب، فضلًا عن سوء الحالة الاقتصادية، لذا نشأ خلاف قانوني حول مدى جواز الإعفاء من هذه الغرامات من عدمه.

واستندت الجمعية العمومية في فتواها، التي انتهت فيها إلى عدم جواز ذلك الإعفاء، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات تضمنت تفاصيل الضوابط الواجب اتباعها في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير، ومن بين هذه الضوابط ضرورة تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية، أو مقابل الانتفاع، أو الاستغلال، بحيث يراعى أن يتم السداد خلال 3 أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة لذلك، وفي حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الجهة الإدارية تعويضًا يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.