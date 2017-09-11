"الطيران" تقدم تسهيلات للمشاركين في مؤتمري "حفظ السلام" و"الشمول المالي"

القاهرة- (أ ش أ):

وجه وزير الطيران المدني شريف فتحي بإعطاء توجيهات للشركات والهيئات التابعة للوزارة بتقديم جميع تسهيلات وخدمات السفر والوصول اللازمة في مطاري القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في كل من المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للرابطة الدولية لمركز التدريب على حفظ السلام IAPTAC، والمؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الطيران مساء الاثنين، أن المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للرابطة الدولية لمركز التدريب على حفظ السلام IAPTAC تنظمه وزارة الخارجية المصرية وبدأت فعالياته اليوم ويستمر حتى 14 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وأن المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي ينظمه البنك المركزي المصري بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري بعدما فازت مصر بتنظيمه، إذ يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بحضور 800 شخصية دولية في مجال الشمول المالي، من بينهم محافظو البنوك المركزية ونوابهم في الدول المشاركة في المؤتمر.

وأشار البيان إلى أنه تم تكليف مجموعات عمل من الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من العاملين بمطاري القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمرين وإنهاء كافة إجراءاتهم، كما تم توفير أماكن تستوعب جميع المشاركين في التوقيتات المحددة للسفر والعودة سواء على رحلات مصر للطيران الدولية القادمة من وإلى القاهرة أو الرحلات الداخلية المتجهة من وإلى شرم الشيخ.