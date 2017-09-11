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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدين حادث العريش الإرهابي

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مصراوي Masrawy

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدين حادث العريش الإرهابي

08:31 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدين حادث العريش الإرهابي

البابا تواضروس الثاني

 

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت الكنيسة القبطية الأرثودكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف اليوم الاثنين، رجال الشرطة في سيناء خلال تأدية واجبهم.

ونعت الكنيسة في بيان لها، شهداء الوطن من رجال الأبرار مصلين إلى الله أن يهب أسرة الشهداء الصبر والتعزية ويعطي نعمة الشفاء للمصابين.

وجاء في البيان: "أيد الله جيش مصر وشرطته البواسل في حربهم العادلة والمنتصرة ضد الإرهاب وقوى الشر التي تستهدف مقدرات الوطن وامنه واستقراره.. عاشت مصر قوية آمنة في رعاية الله بتضحيات أبنائها الأشداء ووحدة وتماسك شعبها العظيم".

 

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