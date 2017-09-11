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رئيس جامعة الأزهر: العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وتلاحما

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة الأزهر: العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وتلاحما

08:26 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

رئيس جامعة الأزهر: العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وتلاحما

كتبـ محمود مصطفى:

أدان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر العملية الإرهابية الغاشمة التى شنتها ما أطلق عليهم "خفافيش الظلام" على حراس الوطن من رجال الشرطة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء اليوم ، ونتج عنها استشهاد عدد من القوات الأمنية وإصابة عدد آخر.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في بيان له الاثنين، إن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تزيد الشعب المصري بجميع طوائفه إلا قوة وتلاحمًا مع قوات الجيش والشرطة فى مواجهة قوى الشر الآثمة التى تسعى لنشر الدمار والخراب بغية الإفساد فى الأرض .

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن أرواح الشهداء الطاهرة تلعن جميع قوى الشر الأثمة التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى الأرض مشددا على أن هذه الأفعال الإجرامية ضد الفطرة. كما شدد على أن شريعة الإسلام بريئة من هذه الأفعال الإرهابية.

وتوجه رئيس جامعة الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء الوطن الأبطال الذين بذلوا الغالى والنفس والنفيس فداء للوطن العزيز ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمتة، ويسكنهم فسيح جناته، ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما توجه بالدعاء للمصابين بالشفاء العاجل ولمصر الغالية بالأمن والأمان والسلم والسلام.

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