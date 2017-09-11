حزب النور: هجوم العريش الإرهابي عملية إجرامية تستهدف الوطن
حزب النور: هجوم العريش الإرهابي عملية إجرامية تستهدف الوطن
08:25 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
جلال مرة
القاهرة- (أ ش أ):
أدان جلال مرة نائب رئيس حزب النور، التفجير الإرهابي الذي استهدف فوجا أمنيا بمنطقة "سبيكة" في العريش، اليوم الإثنين، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبناء الوطن.
وشدد مرة -في تصريح- أن الحادث يؤكد استمرار خطة استهداف وضرب استقرار الدولة، لكنها لن تفت في عضد الشعب المصري بل ستزيده إصرارًا على المضي قدمًا في تحقيق آماله وفرض إرادته مهما كره الحاقدون.
وتوجه نائب رئيس النور، بالعزاء لأسر الضحايا داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.
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