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العثور على مدير مصنع مشنوقًا داخل استراحته في البحيرة

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مصراوي Masrawy

العثور على مدير مصنع مشنوقًا داخل استراحته في البحيرة

08:25 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

العثور على مدير مصنع مشنوقًا داخل استراحته في البحيرة

أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

عثر عاملون بأحد مصانع البلاستيك في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، على مدير مصنعهم مشنوقًا داخل استراحته.

تلقى مدير الأمن اللواء علاء الدين عبد الفتاح إخطارًا من مركز كوم حمادة بالعثور على "حسين. م. أ" مدير مصنع شركة لإنتاج البلاستيك (قطاع خاص) داخل استراحته بالشركة، في ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من النيابة العامة إلى مكان البلاغ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت الجثة إلى الطب الشرعي في دمنهور لتحديد سبب الوفاة.

وأشار مصدر أمني إلى عدم وجود أي إصابات خارجية أو علامات مقاومة واضحة بجسد المتوفي، الأمر الذي يرجح كون الحادث عملية انتحار.​

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