العثور على مدير مصنع مشنوقًا داخل استراحته في البحيرة
العثور على مدير مصنع مشنوقًا داخل استراحته في البحيرة
08:25 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
أرشيفية
البحيرة - أحمد نصرة:
عثر عاملون بأحد مصانع البلاستيك في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، على مدير مصنعهم مشنوقًا داخل استراحته.
تلقى مدير الأمن اللواء علاء الدين عبد الفتاح إخطارًا من مركز كوم حمادة بالعثور على "حسين. م. أ" مدير مصنع شركة لإنتاج البلاستيك (قطاع خاص) داخل استراحته بالشركة، في ظروف غامضة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من النيابة العامة إلى مكان البلاغ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت الجثة إلى الطب الشرعي في دمنهور لتحديد سبب الوفاة.
وأشار مصدر أمني إلى عدم وجود أي إصابات خارجية أو علامات مقاومة واضحة بجسد المتوفي، الأمر الذي يرجح كون الحادث عملية انتحار.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
المباحث تكشف لغز "طفلة الدقهلية".. قاتلها طفل أراد اغتصابها
-
علاقة شذوذ جنسي وراء مقتل حلاق في كفر الشيخ
-
إحالة أمين عهدة اختلس أجهزة طبية بـ2 مليون جنيه للنيابة العامة بسوهاج
-
إحالة موظفين للنيابة العامة لاتهامهم بإهدار 9 ملايين جنيه في سوهاج
إعلان
إعلان