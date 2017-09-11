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مجلس الدولة ينعى شهداء الشرطة بالعريش

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مصراوي Masrawy

مجلس الدولة ينعى شهداء الشرطة بالعريش

08:34 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مجلس الدولة ينعى شهداء الشرطة بالعريش

كتب - محمود الشوربجي:

نعى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وقضاة المجلس، رجال الشرطة الذين استشهدوا، اليوم الاثنين، على يد الإرهاب الغاشم بالعريش.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمصابي الحادث من أبناء الشرطة.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوي أكد أن 18 من رجال الشرطة استشهدوا في الحادث.

فيما أعلنت صفحات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مسئولية التنظيم عن الهجوم الإرهابي.

وأكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أن رجال الشرطة يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة، وأنه سقط في سبيل الواجب شهداء ومصابون وهم من الأبطال، وضربوا المثل والقدوة في التضحية والفداء، وقدموا أرواحهم وأجسادهم فداءً لأمن الوطن، مشددا على أن رجال الشرطة سيواصلون تضحياتهم بكل دأب، دون أن يفتر عزمهم أو يلين إصرارهم.

 

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