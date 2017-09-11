هولندا تمدد وجودها العسكري في العراق وسوريا عاما آخر

أمستردام - (د ب أ)

أعلنت هولندا انها سوف تمدد حملتها العسكرية ضد تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا عاما آخر.

أوضحت الحكومة الهولندية في لاهاي أن مشاركة البلاد في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأيضا انتشار قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان سيتم تمديدهما بالمثل حتى نهاية عام 2018.

وتشارك هولندا حاليا بزهاء 250 جنديا وأربع طائرات قتالية ضمن التحالف الدولي ضد داعش. ويتمركز نحو 155 مدربا عسكريا في العراق بالإضافة إلى أربع طائرات إف-16 ، فيما يتمركز معظم الأفراد الباقين في شرق سوريا.

كانت فترة الانتشار العسكري الهولندي محددة في بادئ الأمر حتى نهاية العام الحالي.