أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

هولندا تمدد وجودها العسكري في العراق وسوريا عاما آخر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هولندا تمدد وجودها العسكري في العراق وسوريا عاما آخر

08:25 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

هولندا تمدد وجودها العسكري في العراق وسوريا عاما آخر

هولندا تمدد وجودها العسكري في العراق وسوريا

أمستردام - (د ب أ)
أعلنت هولندا انها سوف تمدد حملتها العسكرية ضد تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا عاما آخر.

أوضحت الهولندية في لاهاي أن مشاركة البلاد في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأيضا انتشار قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان سيتم تمديدهما بالمثل حتى نهاية عام 2018.

وتشارك هولندا حاليا بزهاء 250 جنديا وأربع طائرات قتالية ضمن التحالف الدولي ضد داعش. ويتمركز نحو 155 مدربا عسكريا في العراق بالإضافة إلى أربع طائرات إف-16 ، فيما يتمركز معظم الأفراد الباقين في شرق سوريا.

كانت فترة الانتشار العسكري الهولندي محددة في بادئ الأمر حتى نهاية العام الحالي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الفلسطيني : باقون على أرضنا ومتمسكون بها .. ولن نرحل

    أخبار

  • الأمم المتحدة: 313 ألفا من الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلاديش

    أخبار

  • مقتل موظفة إغاثة في الصليب الأحمر بأفغانستان

    أخبار

  • قتلى وجرحى في صفوف القوات السورية إثر قصف للتحالف الدولي بدير الزور

    أخبار

إعلان

f20c220859.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات