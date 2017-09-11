الجيش العراقي يقتل 80 داعشيا في عملية عسكرية في تلعفر

الموصل (العراق) - (د ب أ)

ذكر بيان عسكري عراقي، اليوم الاثنين، أن 80 عنصرا من عناصر تنظيم داعش قتلوا في عملية للجيش العراقي، مدعومة بطيران الجيش، استهدفت عناصر التنظيم في إحدى القرى غربي ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر شمال غربي الموصل /400 كيلومترا شمالي بغداد/.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي وزع مساء اليوم "اثناء عمليات التطهير والتفتيش التي تقودها الفرقة 15 للجيش العراقي، مسنودة بطيران الجيش ، باتجاه قرية قصبة الراعي، التي تقع غرب ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر، تمكن الجيش العراقي من قتل 65 إرهابيا إضافة إلى قتل 15 انتحاريا".

وأضاف "كم تم تدمير عجلتين وتدمير أربع مضافات لعناصر التنظيم الإرهابي تحتوي على احزمة وعبوات ناسفة، وهروب مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي باتجاه خط الصد التابع لقوات البيشمركة".

يذكر أن القوات العراقية تمكنت من تحرير قضاء تلعفر وناحية العياضية التابعة لها من سيطرة داعش نهاية الشهر الماضي بعد عملية عسكرية استمرت 12 يوما اوقعت 2000 قتيل في صفوف التنظيم.