أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يقتل 80 داعشيا في عملية عسكرية في تلعفر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يقتل 80 داعشيا في عملية عسكرية في تلعفر

08:17 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الجيش العراقي يقتل 80 داعشيا في عملية عسكرية في تلعفر

الجيش العراقي

الموصل (العراق) - (د ب أ)
ذكر بيان عسكري عراقي، اليوم الاثنين، أن 80 عنصرا من عناصر تنظيم داعش قتلوا في عملية للجيش العراقي، مدعومة بطيران الجيش، استهدفت عناصر التنظيم في إحدى القرى غربي ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر شمال غربي الموصل /400 كيلومترا شمالي بغداد/.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي وزع مساء اليوم "اثناء عمليات التطهير والتفتيش التي تقودها الفرقة 15 للجيش العراقي، مسنودة بطيران الجيش ، باتجاه قرية قصبة الراعي، التي تقع غرب ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر، تمكن الجيش العراقي من قتل 65 إرهابيا إضافة إلى قتل 15 انتحاريا".

وأضاف "كم تم تدمير عجلتين وتدمير أربع مضافات لعناصر التنظيم الإرهابي تحتوي على احزمة وعبوات ناسفة، وهروب مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي باتجاه خط الصد التابع لقوات البيشمركة".

يذكر أن القوات العراقية تمكنت من تحرير قضاء تلعفر وناحية العياضية التابعة لها من سيطرة داعش نهاية الشهر الماضي بعد عملية عسكرية استمرت 12 يوما اوقعت 2000 قتيل في صفوف التنظيم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبو الغيط يدين حادث التفجير الإرهابي في شمال سيناء

    أخبار

  • رويترز: العراق يحتجز 1400 زوجة أجنبية وطفل لمقاتلي داعش

    أخبار

  • بث مباشر: الإعصار إيرما يضرب فلوريدا

    أخبار

  • شهادت ناجين روهينجا: قتل جماعي بالسواطير ورصاص الجيش وحرق للمنازل

    أخبار

إعلان

bd65a5780b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا