صورة - المصرية الأسمن في العالم تحتفل بعيد ميلادها في أبو ظبي

الإسكندرية - محمد عامر:

نشرت شيماء عبد العاطي، شقيقة إيمان عبد العاطي، الفتاة السكندرية المعرفة إعلاميًا بـ"أسمن فتاة في العالم"، اليوم الإثنين، صورة على صفحتها الشخصية بـ "فيسبوك" أثناء الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها داخل المستشفى بأبو ظبي في دولة الإمارات.

وحرص الطبيب المعالج لأسمن فتاة في العالم بالمستشفى في أبو ظبي على مشاركتها عيد ميلادها وتقطيع "التورتة"، وذلك في حضور والدتها وشقيقتها.

وكتبت "عبد العاطى" تعليقًا على الصورة: "كل سنة وأنت طيبة يامونه وعقبال 100 سنة.. ويارب السنة اللي جاية تبقى واقفة على رجليكي.. شكرًا دكتور شمشير".

يشار إلى أن الفتاة السكندرية إيمان أحمد عبد العاطي (36 عامًا)، تعاني خللاً في الغدد وهرومونات الجسد، ما تسبب في زيادة وزنها إلى نحو 500 كيلو جرام، قبل خضوعها للعلاج.

وجرى نقل إيمان في 25 فبراير الماضي من منزلها في منطقة سموحة إلى أحد المستشفيات بدولة الهند التي عرضت علاجها بالمجان، قبل أن تتهم شقيقتها الأطباء بالإهمال في علاجها ليتم نقلها إلى أبو ظبي.​