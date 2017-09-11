"مستقبل وطن": أحداث سيناء لن تزيد الشعب إلا إصرارًا على اجتثاث الإرهاب

كتبت- مروة شوقي:

ينعي حزب "مستقبل وطن"، الشعب المصري العظيم في استشهاد عدد من رجال الشرطة اليوم الاثنين، إثر هجوم غادر من العناصر الإرهابية على إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء، مستخدمة عربات الدفع الرباعي.

وقال رئيس الحزب النائب المهندس أشرف رشاد، إن تلك العمليات الإجرامية والبعيدة كل البعد عن نطاق الإنسانية لن تزيد المصريين جميعا إلا تماسكًا وإصرارًا على اجتثاث تلك الجماعات، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي استطاعت الصمود في مواجهة هذا العدو الغاشم (الإرهاب) الذي ما زال العالم بأثره يعاني من ويلات بطشه حتى الآن، مؤكدًا أن الفضل في ذلك يعود لجنود وقيادات القوات المسلحة الباسلة (درع الوطن وسيفه) ورجال الشرطة البواسل.

وأعلن رشاد، دعم حزبه الكامل للقوات المسلحة الباسلة والشرطة في مواجهتها ضد الإرهاب، داعيًا الشعب المصري العظيم لأن يظل صفا واحدا خلف قيادته السياسية الواعية والشجاعة التي تواجه هذا الخطر الذي يستهدف وحدة واستقرار الوطن، مشددًا على أن مصر ستبقى موحدة (جيشا وشرطة وشعبا ورئيسا) رغم حجم المؤامرة التي تتكشف جوانبها يوما بعد يوم.

وشدد على استعداد المصريين للتضحية بكل شيء لمواجهة الإرهاب ومن يدعمونه، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف صفا واحدا في مواجهه الدول الراعية والداعمة للإرهاب التي تزود الجماعات الإرهابية بالمال والعتاد والتدريب للنيل من أمن واستقرار المنطقة ولا يصب في صالح العالم بأسره.