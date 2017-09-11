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الأهلي يكتسح الجونة بسداسية.. وباكاماني يسجل هدفين

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الأهلي يكتسح الجونة بسداسية.. وباكاماني يسجل هدفين الأهلي يكتسح الجونة بسداسية.. وباكاماني يسجل هدفين

التحرير

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فاز النادي الأهلي على نظيره الجونة بخمسة أهداف مقابل لا شيء فى اللقاء الودي الذي جمعهم على ملعب مختار التتش بفرع الأهلى بالجزيرة.

وأحرز أهداف الأهلي كلًا من جونيور أجايي فى الدقيقة الأولى من الشوط الأول برأسية على يمين حارس الجونة.

وسجل أحمد حمودي الهدف الثاني فى الدقيقة الـ١٨من الشوط الاول بعد أن سدد الكرة على يسار مرمى حارس الجونة.

فيما سجل ميدو جابر ثالث أهداف النادي الأهلي فى الدقيقة الـ٤٢ من الشوط الأول من هجمه راوغ فيها حارس الجونه ليسددها على يمين الحارس .

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وأحرز عمرو بركات الهدف الرابع فى الدقيقة ١٢ من الشوط الثاني بعد أن سدد ركله حره مباشرة على يسار حارس مرمي الجونة .

وسجل الجنوب أفريقي باكامانى خامس أهداف المارد الأحمر بعد أن سدد كره من عرضية زميله عمرو بركات علي يمين حارس مرمي الجونة.

واختتم باكامانى سادس أهداف النادي الأهلي وثاني أهدافه فى المباراة فى الدقيقه الـ٤٤ من الشوط الثاني

وتأتي ودية الأهلي والجونة في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الترجي التونسي، في المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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