مجلس الدولة يقرر ترقية 69 مستشارًا مساعدًا إلى درجة مستشار
مجلس الدولة يقرر ترقية 69 مستشارًا مساعدًا إلى درجة مستشار
08:15 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
مجلس الدوله
كتب – محمود الشوربجي:
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، ترقية 69 مستشارًا مساعدًا إلى درجة مستشار.
وتضمن القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن يكون أول المستشارين الذين تنطبق عليهم الترقية هو المستشار محمود فضل عبد المنعم العقبي، وآخرهم المستشار أحمد عبد الله سلطان.
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