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مجلس الدولة يقرر ترقية 69 مستشارًا مساعدًا إلى درجة مستشار

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مصراوي Masrawy

مجلس الدولة يقرر ترقية 69 مستشارًا مساعدًا إلى درجة مستشار

08:15 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مجلس الدولة يقرر ترقية 69 مستشارًا مساعدًا إلى درجة مستشار

مجلس الدوله

كتب – محمود الشوربجي:

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، ترقية 69 مستشارًا مساعدًا إلى درجة مستشار.

وتضمن القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن يكون أول المستشارين الذين تنطبق عليهم الترقية هو المستشار محمود فضل عبد المنعم العقبي، وآخرهم المستشار أحمد عبد الله سلطان.

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مصراوي Masrawy

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