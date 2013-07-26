الخارجية الليبية تدين استهداف منزل سفير الإمارات بطرابلس

أدانت وزارة الخارجية الليبية الاعتداء الذى تعرض له منزل السفير الإماراتى بطرابلس بقذيفة "أر- بى- جى" دون وقوع خسائر بشرية.

واعتبرت الخارجية الليبية، فى بيان لها أذيع اليوم الجمعة، عبر وسائل الإعلام، هذا عمل إجرامى ويتنافى مع تعاليم الدين الإسلامى، ويهدف للمساس بالعلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هذه العلاقات ثابتة، ولن يؤثر فيها مثل هذا العمل الجبان، مشيدا بما قدمته دولة الإمارات من دعم للشعب الليبى خلال ثورته المباركة.

وأشار البيان إلى أن الإمارات مازالت تقف وقفة مشرفة مع ليبيا خلال المرحلة الانتقالية من الثورة لبناء دولة المؤسسات والقانون، معربا عن حرص ليبيا التام على أمن وسلامة كافة البعثات الأجنبية، وعلى جميع المواطنين المقيمين على أراضيها، مؤكدا أنها ستتابع كل التحقيقات مع الجهات المختصة للكشف عن مرتكبى هذا العمل غير المسئول.