ميركل تناقش النزاع حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية مع بوتين

برلين/موسكو - (د ب أ)

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لتسوية النزاع مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن هناك توافقا بين ميركل وبوتين بشأن ضرورة التوصل إلى حل سلمي فيما يتعلق بالتسلح النووي لكوريا الشمالية.

وجاء الاتصال قبيل المشاورات الشائكة في مجلس الأمن بشأن العقوبات الواجب اعتمادها للضغط على النظام في كوريا الشمالية لوقف برنامجه النووي.

وكانت المستشارة الألمانية قد عرضت مطلع الأسبوع الجاري دعم بلادها الدبلوماسي لحل الأزمة وقالت في تصريح لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية الصادرة أمس الأحد: "إذا كانت مشاركتنا في المحادثات مرغوبة فسأوافق عليها فورا".

وأشارت ميركل في هذا السياق لـ "الخبرات الجيدة" لألمانيا فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأجرت المستشارة مشاورات خلال الأيام الماضية مع الرئيس الصيني شي جين بينج وغيره من المعنيين بالأزمة الكورية.

وجددت ميركل خلال اتصالها ببوتين دعمها للمساعي الرامية للإسراع في اعتماد المزيد من العقوبات على النظام في كوريا الشمالية لحثها على الانصياع لمطالب المجتمع الدولي.

ولكن موسكو جددت رفضها فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية.

وحسب الجانب الروسي فإن ميركل وبوتين اتفقا على أن كوريا الشمالية تمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في المنطقة من خلال تجاربها الصاروخية والنووية.