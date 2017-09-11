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مسلحون يقتلون 4 أشخاص من أسرة واحدة في باكستان

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مصراوي Masrawy

مسلحون يقتلون 4 أشخاص من أسرة واحدة في باكستان

07:54 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مسلحون يقتلون 4 أشخاص من أسرة واحدة في باكستان

أرشيفية

بغداد - (أ ف ب):

قتل مسلحون 4 شيعة من أسرة واحدة في ولاية بلوشستان (جنوب غرب)، بحسب ما أعلنت الشرطة، في حادث جديد من أعمال العنف الطائفية التي تشهدها البلاد.

وتابعت الشرطة أن الهجوم وقع في وقت متأخر، الأحد، في منطقة كوشلاك على الطريق السريع بين كويتا، كبرى مدن الولاية، وشامان الحدودية.

وكان الضحايا يستقلون سيارة أجرة من أفغانستان إلى كويتا عندما أطلق مسلحون على متن دراجات نارية النار عليهم، بحسب ما أعلن مسؤول الشرطة المحلي أمين جعفر.

وصرح أمجد علي خان مفوض الشرطة في كويتا أن التحقيق الأولي يظهر أن ما حصل عملية قتل طائفية لأن الاسرة المستهدفة من الهزارة كانت قادمة من أفغانستان".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، علما بأن حركة طالبان شنت في السابق هجمات ضد الهزارة الشيعة.

وحصدت أعمال العنف الطائفية، لا سيما تلك التي ينفذها متشددون سنة ضد الشيعة، آلاف الأرواح في باكستان في السنوات العشر الماضية.

ويشكل الشيعة حوالى 20 % من سكان باكستان البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

وتشهد بلوشستان، المحاذية لإيران وأفغانستان الغنية بموارد النفط والغاز، تشددا إسلاميا، وأعمال عنف طائفية بين السنة والشيعة، فضلا عن تمرد انفصالي.

وهي الأكبر بين اقاليم باكستان الأربع، لكن سكانها وعددهم سبعة ملايين يشتكون من عدم حصولهم على حصة عادلة في ثرواتها من الغاز والمعادن.

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