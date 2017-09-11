الجارديان: كثرة المبادرات قد تعرقل عملية السلام في ليبيا

لندن - (أ ش أ):

رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية مخاوف من إعاقة عمل مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة، بسبب تداخل مبادرات السلام الأوروبية والشرق أوسطية حول الشأن الليبي.

وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين - أنه سيتم الإعلان عن هذه المخاوف خلال مؤتمر صحفي خاص سيعقد الخميس المقبل تحت إشراف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

ولفتت إلى أن المؤتمر، الذي من المقرر أن يحضره وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، من المحتمل أن يناقش خطة لإعادة بدء محادثات سياسية تشمل إجراء تغييرات على اتفاق السلام الموقع حول الشأن الليبي في ديسمبر 2015، والذي فشل إلى الآن في توحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يناقش الاجتماع أيضا خطة لوزير الداخلية الإيطالي ماركو منيتي، والتي تتعلق بمطالبة جهات أممية وأخرى غير حكومية بتجنيد ليبيين لإدارة مخيمات احتجاز اللاجئين في ليبيا بعد أن تعرضت هذه المخيمات لانتقادات شديدة.

ونوهت "الجارديان" إلى أن المؤتمر يأتي بعد سلسلة من مبادرات السلام التي شهدت في الشهور الأخيرة انعقاد مؤتمرات في القاهرة وبرازافيل ودبي.

ورصدت إثارة خطة السلام الليبية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس الماضي، غضب إيطاليا لتشابه الخطة الفرنسية مع الخطة الإيطالية التي أطلقت في يوليو الماضي، لافتة إلى بذل هولندا كذلك جهودا لجمع الأطراف الليبية معا.

واشتكى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، بقوله: "ثمة ست أو سبع عمليات مختلفة تتعامل مع ليبيا"، متمنيًا ألا يتسبب ذلك في إفساد الأمر".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعرب البرلماني الإيطالي الكبير جوسيبى أسبوزيتو عن قلقه الشديد خشية أن تتدخل فرنسا والمملكة المتحدة في الجهود الإيطالية الرامية إلى حل أزمة المهاجرين.