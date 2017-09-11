وزير النقل يلتقي مستثمري العاشر من رمضان لمناقشة تنفيذ "القطار المكهرب"

كتب- عبد الله قدري:

اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع الدكتور خالد سعيد، محافظ الشرقية، وأعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة منظومة النقل بالمدينة، وبحث سبل تطويرها و تفعيل التعاون بين الجمعية والوزارة بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية.

تناول الاجتماع كل ما يتعلق بمشروع القطار المكهرب السلام- العاصمة الإدارية العاشر من رمضان، حيث وقعت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة أفيك الصينية لتنفيذ المشروع خلال عامين.

وأشار الوزير إلى أن القطار المكهرب سينقل 350 ألف راكب يوميًا مع التشغيل وستصل إلى 500 ألف راكب يوميًا سنة 2025 ألف راكب يوميا، لتصل إلى مايزيد عن المليون راكب يوميا 2030، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيلتقي مع الخط الثالث للمترو في المحطة التبادلية عدلي منصور وأن المرحلة الثانية في مشروع القطار المكهرب من المخطط أن تمتد إلى مدينة بلبيس.

وأوضح عرفات أنه من المخطط أن يتم إقامة خط سكة حديد لنقل البضائع والركاب الروبيكي إلى المنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان حتى بلبيس وذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه يدعو المستثمرين للمشاركة في تمويل هذا المشروع الهام الذي سيمثل نقلة نوعية متميزة في منظومة نقل البضائع بمصر.