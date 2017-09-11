فؤاد علام: العد التنازلي للقضاء على الإرهاب يبدأ قريبا

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قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، إن سيل الدماء يتوقف بمواجهة حقيقية فعلية شاملة وبمواجهة تشريعية وبوضع خطط علمية، موضحًا أنه تم البدأ في تنفيذ استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب بجدية.

أضاف علام، خلال مداخلة لبرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الاثنين، أن العد التنازلي للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي يبدأ قريبًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد علاقة بين مداهمة الشرطة أمس لخلية أرض اللواء، وحادث سيناء.

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أكد أنه يسبق تنفيذ العمليات الإرهابية مراقبات واتصالات قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عملياتهم، ولا يستطيعوا الرد فورًا على الشرطة خلال يوم واحد فقط، لافتًا إلى أن قدرة التنظيمات تراجعت في كل دول العالم.