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رشوان: «رايتس ووتش» لا تنظر للإشادات بملف حقوق الإنسان في مصر

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رشوان: «رايتس ووتش» لا تنظر للإشادات بملف حقوق الإنسان في مصر رشوان: «رايتس ووتش» لا تنظر للإشادات بملف حقوق الإنسان في مصر

التحرير

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قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الوقائع التي احتواها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تعد جنايات بكل قوانين العالم؛ لذا كان على المنظمة أن تجرب اللجوء إلى القانون المحلي، بدلا من اللجوء إلى القانون الدولي.

وأبدى رشوان، في تصريحات صحفية، استعداد الهيئة للتنسيق مع نقابة المحاميين ومنظمات حقوق الإنسان؛ لتنظيم زيارات داخل مقرات الاحتجاز والسجون؛ للتأكد من صحة ما تردد عما بدور بداخلها.

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وتابع: "المنظمة لم تكلف خاطرها أن تطلع على تقرير المركز القومي لحقوق الإنسان، الصادر في 25 سبتمبر، الذي يشيد بمجال حقوق الانسان في ".

وطلب رئيس الهيئة من المنظمة التقدم ببلاغات إلى النائب العام للأماكن والوقائع التي شهدت حالات تعذيب، مستنكرًا محاسبة المنظمات للخطاب السياسي المصري، في ظل صدور تقارير من صحف عالمية مثل واشنطن بوست، تشير إلى تدني مستوى الخطاب السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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التحرير

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