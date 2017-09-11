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محمد صبحي: محتاجين مندخلش الدين في كل ثغرة بحياتنا

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محمد صبحي: محتاجين مندخلش الدين في كل ثغرة بحياتنا محمد صبحي: محتاجين مندخلش الدين في كل ثغرة بحياتنا

التحرير

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نعى الفنان محمد صبحي، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، شهداء الحادث الإرهابي بالعريش، إثر استهدافهم اليوم الاثنين، بعبوة ناسفة، مشيرًا إلى أن «الحادث مؤلم للغاية».

أضاف صبحي، خلال مداخلة لبرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن عليها أن تستكمل محاربة الإرهاب كفكر، مستكملًا: «إحنا بنتوجع كل فترة وبتألم».

تابع: «الشهداء اللي بيروحوا منتظرين مننا كتير، ينتظروا منا مصر أعظم، يضحوا بأرواحهم من أجل مصر أفضل، وليس لدينا أمل في أن تكون أفضل إلا بجهود شعبية حقيقية».

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واصل: «أنا بضحك لما بسمع جملة أن الأزهر مسئول عن تجديد الخطاب الديني، إحنا محتاجين مندخلش الدين في كل ثغرة في حياتنا، ده شيء يُهين الدين في رأييّ».

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التحرير

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