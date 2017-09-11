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خالد عكاشة: «حادث العريش» رد فعل على سقوط خلية «أرض اللواء»

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خالد عكاشة: «حادث العريش» رد فعل على سقوط خلية «أرض اللواء» خالد عكاشة: «حادث العريش» رد فعل على سقوط خلية «أرض اللواء»

التحرير

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نعى العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، شهداء الحادث الإرهابي بالعريش، إثر استهدافهم اليوم الاثنين، بعبوة ناسفة، مشيرًا إلى أن هناك رابط بين نجاح قوات الأمن في سقوط خلية أرض اللواء بالجيزة، والحادث المؤلم.

أضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج «هذا المساء»، عبر فضائية «MBC »، أن التنظيمات الإرهابية لديها عقيدة رد الفعل، فحينما يُحبط لها عمليات تُسرع في تنفيذ عملية أخرى بمنطقة أخرى، كرد فعل لفشلها في منطقة».

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تابع: «الربط بين الواقعتين وارد جدًا ومنطقي، وربما تنتهي التحقيقات إلى خيط يربط بين خلية أرض اللواء وتلك التي نفذت في العريش بسيناء».

 

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التحرير

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