رئيس تحالف القوى الوطنية الليبى يدين تدخل أحزاب ليبية فى الشأن المصرى

أدان عبد المجيد مليقطه، رئيس اللجنة التسييرية العليا لتحالف القوى الوطنية - أكبر تكتل حزبى فى البرلمان الليبى - ما وصفه بتدخل عدد من الأحزاب السياسية الليبية فى الشأن الداخلى لمصر، مؤكدا أن التحول السياسى فى مصر شأن داخلى لا يجوز دعمه أو معارضته من أى طرف فى ليبيا.

وشدد مليقطه، فى تصريح صحفى له اليوم الجمعة، أن التحالف يعارض ويستنكر بشدة "الوثيقة" التى صدرت عن المؤتمر الوطنى الليبى العام، والتى حملت توقيعات أعضاء كتلتى العدالة والبناء والوفاء لدماء الشهداء بشأن معارضة التحول الحاصل فى مصر بدعوى دعم الشرعية، فى حين التزمت الصمت أثناء الاعتداءات التى طالت المؤتمر الوطنى الليبى أثناء عقده لجلساته، وحصار الوزارات الليبية مؤخرا قبل صدور قانون العزل السياسى.

وأوضح أن "الوثيقة الليبية" صادرت رأى فئة كبيرة من الشعب الليبى وبالتالى فإن التحالف يعد ما حدث فى مصر ليس بإمكان أية جهة رسمية أو غير رسمية أن تعبر عن وجهة نظر الشعب الليبى فيه.

والجدير بالذكر أن كتلة حزب العدالة والبناء "إخوان ليبيا" فى البرلمان وكتلة الوفاء لدماء الشهداء أعلنوا قبل أيام - فى بيان رسم رفضهم لما وصفوه بـالانقلاب على الشرعية المنتخبة فى مصر - فى إشارة لعزل الرئيس السابق محمد مرسى من قبل القوات المسلحة المصرية، وقامت رئاسة المؤتمر الوطنى بإصدار بيان أكدت فيه أن بيان كتلتى العدالة والبناء والوفاء لدماء الشهداء لا يمثل وجهة نظر المؤتمر ولا يعبر عن تطلعات الليبيين وإنما يعبر عن من أصدروه.