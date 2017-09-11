«أقباط من أجل الوطن»: الضربات الأمنية الأخيرة أثارت جنون الإرهابيين

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أصدر الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، بيانًا أدان خلاله الحادث الإرهابى الذى وقع فى مدينة العريش اليوم الاثنين، مقدما العزاء لكل الشعب في شهداء مصر وجهاز الشرطة الأبطال ضحايا الحادث الأليم.

واستشهد 18 شرطيا بينهم 3 ضباط وأصيب 5 آخرين إثر استهداف قول أمني على الطريق الدولي بمدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر «الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن» في بيانه أن نجاح الضربات الأمنية مؤخرًا ضد العناصر الإرهابية تسبب فى إصابة الجماعات الإرهابية بالجنون وانتابتهم حالة من الارتباك والذعر، لافتا إلى أن تلك الحوادث تزيد الشعب المصري إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي له بكل حسم وشجاعة.

قال كريم كمال رئيس الاتحاد: "نعزى أنفسنا ونعزي كل مصر فى شهدائنا الأبرار الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى الخسيس"، مضيفًا أن مصر تقود حربا شرسة ضد الإرهاب وقد حققت فيها نجاحا كبيرا.

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وأشار كمال، إلى أن الإرهاب الذى يجتاح أوروبا ومدنا وعواصم عالمية أصبح يهدد العالم كله، منوها إلى ضرورة تصدي المجتمع الدولى بحسم للمتطرفين.

وطالب رئيس الاتحادجميع دول العالم بفرض عقوبات على أي دولة تسمح للإرهابين من الجماعات المحظورة بالبقاء على أرضها.

من جانبه، أوضح محب شفيق، الأمين العالم للاتحاد، أن رجال الجيش والشرطة الأبطال يضحون بكل غالٍ وثمين من أجل حماية الوطن، لافتا إلى أن استهداف رجال الأمن من قبل الجماعات الإرهابية هدفه كسر الروح المعنوية العالية لرجالنا الأبطال الذين حققوا انتصارات على الإرهاب لم تستطع أي دولة أخرى تحقيقه، إذ نجحت قوات الأمن خلال أعوام قليلة في إعادة الأمن إلى كل ربوع مصر ولم يتبق من الإرهابيين إلا فلولهم في شمال سيناء.